Berlusconi,ecco il piano segreto per far fuori Di Maio e governare con la Lega

Silvio Berlusconi sta cercando di costruire un centrodestra vincente alle regionali in Abruzzo e Sardegna, e al tempo stesso la sua candidatura alle europee mira a complicare i giochi a Salvini. Niente crisi immediata in Senato, con i "responsabili grillini" trascinati nel centrodestra, scrive il Giornale. Il Cav punterà tutto sulle urne e sul proprio coinvolgimento diretto per dimostrare che i grillini sono al tramonto e che la Lega farebbe meglio a cambiare alleato il prima possibile. Altro che primavera 2020. Anche perché in cambio ci sarà un bel regalino: Salvini premier.