Bersani lancia Bianca Berlinguer (e pensa a Enrico Letta)

Bianca Berlinguer

Tra i dem circolano almeno due nomi. Il primo è quello di Enrico Letta, legato a Bersani da antica amicizia, discepolo di Prodi (da qui l' espressione dell' ex segretario) e proprio ieri impegnato nella seconda edizione del summit Youth & Leader, organizzato dalla Scuola di Affari Internazionali di Sciences Po, presieduta dall' ex premier (un seminario con 600 ragazzi in cui si è parlato di migrazioni, crisi economica, diseguaglianze sociali). L' altro nome, continua Libero, è quello di Bianca Berlinguer, ex direttrice del Tg3, ora conduttrice di un programma su Rai3 (Cartabianca) e soprattutto depositaria di un cognome che rappresenza un pezzo importante della sinistra.

Profilo che potrebbe andare bene per Palazzo Chigi, ma anche per il Pd, magari in ticket con l' ex premier.