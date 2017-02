B porta via oltre quaranta parlamentari; Renzi e Orfini cercano il casus belli

Ormai chiunque dà i 'numeri' su quanti saranno deputati e senatori a seguire Bersani&company nella nuova avventura. Ebbene, a quanto apprende Affaritaliani una cifra realistica dovrebbe essere di 35/36 deputati e una dozzina di senatori. Niente male come numeri. E Matteo? Matteo ha avviato il conto alla rovescia per votare subito, anche a giugno se ci riesce (ma è già d'accordo con palazzo chigi per settembre/ottobre). Le proposte odierne fatte da Orfini a mezzo stampa sono le classiche polpette avvelenate per far crollare tutto (vedi lo ius soli). Come anche la spinosissima faccenda dei bandi europei per le agenzie di stampa. Renzi e Orfini da oggi sono alla ricerca del casus belli per far cadere Gentiloni. Mattarella che ne pensa?