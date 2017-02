Bersani, Ulivo 4.0? Vale ottanta seggi

Quanto vale il nuovo Ulivo? La domanda non è peregrina, anzi. Quanto può valere in termini di seggi? Secondo calcoli parlamentari parliamo di un'ottantina di seggi. Proprio niente male soprattutto se paragonati ai posti sicuri che Renzi vorrebbe offrite alla minoranza interna: non più di dieci posti. Un motivo in più per uscire dal Pd e lasciare Renzi con un partito che, come riporta Mannheimer, non supererebbe il 15%. Già, forse è proprio il caso che Matteo Renzi cambi consiglieri. Cosa se ne farebbe di un Pd al 15%? Anche tentando la strada del partito della nazione con Berlusconi (ammesso che il Cav accetti) non è detto che la percentuale aumenti considerevolmente.