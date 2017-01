Bertolaso: Renzi ha rovinato la Prot. civile. Io fatto fuori per colpa del Cav

"Nell'emergenza ci vuole un solo uomo al comando che si prenda tutte le responsabilita' e coordini la squadra di intervento come un grande direttore d'orchestra". Lo ha detto Guido Bertolaso durante la registrazione dell'intervista a Faccia a Faccia di Giovanni Minoli su La7. "Nella nuova Protezione civile di Renzi - continua Bertolaso - non si capisce piu' chi comanda. Ci deve essere una sola persona che prenda le decisioni. E parlare oggi di ricostruzione, in quei territori cosi' martoriati, dove la gente ancora non sa cosa accadra' domani mattina, mi sembra un po' irrealistico e molto demagogico". "Le Regioni - ha aggiunto - non devono avere competenze nell'ambito della gestione delle emergenze". Bertolaso ha parlato anche della sua vicenda personale: "E' stato il sistema politico, con la connivenza dei grandi mass media a farmi fuori. Direttori di testate importantissime, vennero da me a dirmi: Caro Bertolaso, l'abbiamo dovuta massacrare perche' lei era l'unico in grado di prendere il posto di Silvio Berlusconi in politica".