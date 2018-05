Bilancio dell'Ue: il Sud Italia rischia di perdere 7 miliardi

Il bilancio europeo per gli anni 2021-2027 proposto dalla Commissione europea di Jean Claude Juncker rischia di sconvolgere il Sud Italia: aumenta la spesa per gestire i migranti - triplica fino a quasi 33 miliardi in tutta l'Unione, parte di quei soldi finiranno sicuramente sulla sponda del Mediterraneo - ma c' è un taglio del 5 per cento alle politiche di coesione, quelle che devono finanziare lo sviluppo delle zone più arretrate, scrive il Fatto.