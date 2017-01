Bisi rincara la dose; mai i nomi alla Bindi! Colpa dell'Isis!

"Non è solo un problema di privacy o del timore di trovarsi i nomi dei 23 mila massoni italiani pubblicati a puntate sui giornali. Noi siamo stati minacciati dall'Isis in maniera pubblica quando a luglio 2016 venne sgozzato quel prete francese a Saint Etienne e saltò fuori che i jihadisti incitavano a uccidere i cristiani, gli ebrei e anche i massoni". II gran maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi, in una intervista a Il Tempo, parla del braccio di ferro con la commissione Antimafia: "Questa sorta di schedatura di massa la chiedono solo a noi. Non sanno nemmeno che da tempo tutto è pubblico, nomi compresi, e che anche i riti massonici sono stati filmati e messi su youtube" e comunque "i nomi sono pubblici e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono vere le parole di quei pentiti che parlano di alta densità massonica per il paese natale di Matteo Messina Denaro e in genere per la Sicilia e la Calabria? "Non lo so e non mi risulta. Se le due audizioni in cui sono stato sentito sono state generate da questo equivoco sarebbe meglio chiarirlo. Premesso che la massoneria italiana vede nascere la prima Loggia in provincia di Catanzaro, a quel che a me risulta, la regione con più fratelli in Italia è senz'altro l'Umbria".