BLU LAB RADDOPPIA CON IL SUMMER LAB

Il vulcanico Mirko Giordani, dopo la Blu School, non si ferma e organizza il Summer Lab. Ormai si va verso l’estate e la politica inizia ad andare in vacanza. Le chiacchiere politiche sono semiserie e si passa al gossip puro. C’è però un gruppo di ragazzi e ragazze di centrodestra che in ferie non vuole proprio andarci e si ritroverà il 22 Luglio a Viareggio per dare soluzioni ad un presente complicato.

Sono i giovani di Blu Lab, associazione di centrodestra guidata dall’intraprendente Mirko Giordani, che mette al centro del suo operato la formazione politica. Blu Lab persegue questo obiettivo attraverso scuole di formazione stagionali, momenti in cui ragazzi e ragazze giovanissimi, sia militanti politici che semplici appassionati, si incontrano per dare soluzioni concrete ai problemi del nostro tempo. I successi del centrodestra a livello locale indicano che nel paese c’è voglia di sicurezza e di ordine, ma manca un’offerta politica decente e con una leadership chiara. Soprattutto mancano idee ed una profonda analisi dei problemi che la globalizzazione ha portato.

L’associazione Blu Lab prosegue sulla scia della formazione la sua entusiasmante attività politica e culturale. Per questo, dopo il riuscitissimo evento romano della Blu School, l’associazione presieduta da Mirko Giordani raddoppia con l’appuntamento versiliese del Summer Lab. I temi trattati sono di quelli che riscriveranno l’agenda della politica nei prossimi anni: il rapporto tra finanza e politica, l’influenza dei grandi gruppi di pressione, la geopolitica del vecchio continente ed il rapporto tra locale e globale. Se la politica è sorniona su questi temi, ci pensano questi giovani coraggiosi ed ambiziosi ad accendere i riflettori. E lo faranno in un sabato versiliese, accompagnato da buona politica e possibilmente anche un relax finale.