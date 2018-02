Elezioni 2018: Renzi ha salvato Berlusconi

Ogni mattina come molti ho paura di accendere il televisore: la ferocia della quotidianità impone in tutti noi la paura del domani convinti che sarà sempre peggio....omicidi di una ferocia etnica con cadaveri tagliati a pezzi...impongono riflessioni su una invasione definita ed agevolata come immigrazione... una maestra che fa una domanda ad un alunno e come risposta riceve una coltellata sul volto... impone un quesito sul dove stiamo andando?

La politica che per anni ci ha privato del voto si è dimostrata incapace di garantire equilibri sociali ed una sostanziale ipotesi di convivenza...bande di minorenni sparano e la fanno da padroni nelle strade....tutto è possibile tutto è permesso....ciò premesso se la politica non è in grado di tutelare gli onesti è da ritenersi la responsabile unica...è la società che rispecchia la politica o viceversa?

Nel dubbio va pur detto che il vero risultato politico di Renzi e del Pd è quello di aver resuscitato politicamente e fisicamente Berlusconi e di aver risvegliato nel paese il rimpianto di uomini e di epoche passate. Si stava meglio quando si stava peggio? Si salvi chi può!