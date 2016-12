Libero conferma le indiscrezioni di Affaritaliani; questo sarà l'approdo finale



Il piano del presidente di Vivendi, che è quasi al 30% del Biscione, per aggirare l' istruttoria avviata dall' AgCom per abuso di posizione dominante: cedere il suo 24% del gruppo telefonico a Orange. E poi, scrive Libero, acquisirne una parte per avere il via libera dagli organismi di controllo italiani alle nozze del secolo: Telecom/Mediaset.