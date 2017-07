Bollorè Vivendi: i giochi veri si faranno in autunno. Venderà Tim Brasil

La sensazione è che il marinaio, sotto assedio, si prepari a sparigliare i giochi. In questo senso, scrive il Foglio, l'uomo chiave può essere Genish: non solo per la sua incontestata competenza nel business della convergenza tra tlc e media, che gli ha permesso di vincere sfide al limite dell' impossibile in Brasile, superando ostacoli tecnici e regolamentari. Ma anche perché è l' uomo giusto per vendere al miglior prezzo Tim Brasil, argomento di cui non si potrà occupare fino a ottobre, quando scadrà il patto firmato con Telefonica al momento dell' uscita da Gvt. E' allora, allo scoccare dell' autunno, che la partita entrerà nel vivo.

Tim potrebbe cedere il Brasile (magari ad At&t) per giocare, liberata da debiti, una partita europea con più attori. Non solo francesi. Nel frattempo, gli oneri (più che gli onori) toccano al triumvirato (De Puyfontaine-Genish-Recchi) cui è delegato il compito di completare la vendemmia di Cattaneo. Ma i triumvirati, si sa, sono destinati a durare poco.