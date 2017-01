Boom! "C'era Marra dietro l'accusa a De Vito che favorì la Raggi"

Dietro l' atto di accusa per far fuori nel 2015 Marcello de Vito - attuale presidente dell' assemblea capitolina - quando si sceglievano i candidati a sindaco di Roma, ci sarebbe anche Raffaele Marra, l' ex braccio destro di Virginia Raggi ora in carcere per corruzione, scrive il Fatto. O almeno questo ha raccontato sabato ai pm capitolini, Roberta Lombardi che ha messo a verbale anche il nome della fonte che gli avrebbe fatto il nome di Marra: un collaboratore del M5s. "Mi ha detto - ha riferito ai pm in sostanza la deputata Lombardi - che c' era anche Marra dietro alle accuse contro De Vito". La Lombardi non ha prove, ma riporta solo quello che le hanno detto, continua il Fatto. I pm stanno cercando riscontri.