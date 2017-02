BOOM! DE DOMINICIS, RAGGI 'COMMISSARIATA' DA DI MAIO, NON DURERA' 5 ANNI

"Oggi non ci metterei le mani perché in

Campidoglio sono in troppi a prendere la parola: ci sono dei numi

tutelari sul sindaco di Roma come Luigi Di Maio che si sente il

controllore del Campidoglio". Lo ha detto all’AdnKronos l’ex

magistrato della Corte dei conti Raffaele De Dominicis, ex assessore

al Bilancio della giunta Raggi a Roma. Che aggiunge: "Credo che questa giunta non durerà

cinque anni".