Boschi, screzi con Gentiloni sulla partita delle nomine

SE SARÀ vera gloria, lo vedremo quando verranno al pettine nodi più intricati, come la data del voto. Per ora, nel lungo risiko dei sottosegretari, salta agli occhi che il premier si muove con una certa autonomia. Dentro il Pd, scrive il QN, nessuno pensa che Gentiloni farà qualcosa con l' intento di creare problemi a Renzi, però lo slittamento delle nomine alla prossima settimana - si chiuderebbe il 28 dicembre per tenere il giuramento il 29 - offre elementi per ritenere che sia meno vincolato allo sponsor di quanto previsto.