Bossi come Berlusconi ai servizi sociali

Umberto Bossi spera di finire in un centro anziani. Ma, come il suo amico e vecchio alleato, Silvio Berlusconi, non per trascorrere la vecchiaia, piuttosto per scontare la pena alternativa al carcere: affidamento ai servizi sociali, scrive il Fatto. Oggi l'avvocato del Senatùr, Domenico Mariani, deposita l' istanza. Il fondatore e leader storico della Lega Nord è stato condannato a un anno e 15 giorni di reclusione per vilipendio al presidente della Repubblica: nel 2011, durante un comizio nel bergamasco, ha definito "terùn" Giorgio Napolitano. Un gruppo di cittadini lo ha denunciato e nel settembre 2015 è arrivata la condanna di primo grado dal tribunale di Bergamo: 18 mesi di reclusione.