Bossi sfida Salvini; il leader leghista non chiude più a Berlusconi

«Io non ci sto. Me ne vado». Umberto Bossi si alza dal consiglio federale leghista e parla a brutto muso a Matteo Salvini. È il momento della tensione massima, per qualche istante l' atmosfera è sospesa, scrive il Corriere della Sera. Poi, per la prima volta, il segretario risponde duro al fondatore: «Tu non vai da nessuna parte. Non ti devi permettere per rispetto ai segretari nazionali e al consiglio».

Il fondatore del movimento accusa Salvini anche di aver isolato la Lega: «Con Berlusconi ci devi parlare, ma invece tu non ci parli perché vuoi fare il candidato premier».