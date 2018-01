Brexit, l'Italia dovrà pagare un miliardo in più alla Ue

A causa dell'addio britannico, al bilancio Ue 2021-2027 mancheranno ogni anno 10-11 miliardi. Se i Ventisette non decideranno di colmare il buco, il bilancio (l' ultimo è stato di 960 miliardi per 7 anni) si ridurrà proprio nel momento in cui la Ue dovrebbe far fronte a sfide globali nuove e costosissime: sicurezza interna ed esterna, immigrazione, crescente disuguaglianza sociale e territoriale, sostegno agli investimenti, scrive il Messaggero. Colmare il buco potrebbe implicare teoricamente che la Germania aumenti il contributo nazionale di 5 miliardi, la Francia di 1,2 miliardi, l'Italia di circa 1 miliardo all' anno.