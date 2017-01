Brunetta, da Renzi-Padoan mance e marchette. E sul ritorno dell'Ulivo...

"La legge di bilancio Renzi-Padoan e' stata fatta di mance, piu' brutalmente marchette: piccole grandi spese per comprarsi il consenso, e i 3,4 miliardi che adesso ci chiede l'Europa sono attribuibili in gran parte alle mance. Io direi a Bruxelles, 'taglio e quelle mance e le trasformo in investimenti', sfiderei Bruxelles in questi termini. L'Italia oggi ha bisogno di investimenti produttivi, infrastrutturali, investimenti per la crescita e sarebbe questo un segnale di discontinuita'". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, durante la trasmissione "L'Intervista" di Maria Latella su SkyTg24.



Banche: Brunetta, Padoan cambi dl o Forza Italia votera' contro

"Noi abbiamo votato a favore sul provvedimento iniziale di Monte Paschi perche' non potevamo consentire che a causa della cattiva gestione dell'intera vicenda bancaria da parte di Renzi, crollasse l'intero sistema bancario italiano. Pero' vogliamo vedere i provvedimenti, vogliamo vedere come Padoan cambiera' il provvedimento che e' adesso in discussione al Senato". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, durante la trasmissione "L'Intervista" di Maria Latella su SkyTg24. "Esiste in questo momento un atteggiamento di responsabilita' da parte di Forza Italia nei confronti del governo Gentiloni, per la discontinuita', per cambiare verso sulla politica economica disastrosa di Renzi", ha aggiunto Brunetta. "Noi abbiamo un atteggiamento di grande responsabilita' se pero' ci sara' il 'continuismo' nella politica economica di Gentiloni-Padoan simile a quella di Renzi-Padoan noi continueremo decisamente a votare contro. Questa e' la linea di Forza Italia, di Berlusconi, del gruppo Senato e di quello Camera", ha concluso.



Brunetta chiede una assemblea costituente del centro destra e primarie alla francese. Sabato in piazza con la Meloni

Una "assemblea costituente" di un centro destra unito in Italia, che ne raggruppi le numerose componenti in modo da risultare vincente agli appuntamenti elettorali mentre dagli Usa all'Europa "il vento della storia", sta spirando in quella direzione. A chiederlo è stato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, durante la trasmissione L'Intervista di Maria Latella su SkyTg24. "Le destre e le sinistre in Europa non sono omogenee, sono plurali. In Francia abbiamo visto che ci sono almeno 4 destre: quella di Fillon, quella di Sarkozy, quella di Juppé e quella della Le Pen. L'Italia non fa eccezione - ha detto Brunetta - in Italia c'è salvini certamente, ma nella stessa Lega ci sono Maroni e Zaia: tre Leghe diverse".



Gentiloni figlio politico Renzi,cambierà verso?

"Ho chiesto a Gentiloni, con un'apertura di credito nei suoi confronti, discontinuità nei confronti del governo Renzi, nei confronti degli investimenti, nei confronti dell'efficienza della pubblica amministrazione, nei confronti delle mance degli 80 euro, discontinuità nei confronti della politica economica di Renzi". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, durante la trasmissione "L'Intervista" di Maria Latella su SkyTg24.



"Il ritorno dell'Ulivo è la fine del Pd e di Renzi. Prodi con l'Ulivo aveva vinto, poi è stato fatto fuori. Se possibile, i problemi del centrosinistra sono maggiori di quelli del centrodestra". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta a 'L'intervista' su SkyTg24.