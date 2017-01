Brunetta forever: Renzi vuol far fuori Gentiloni e andare al voto

"Le due leggi elettorali che abbiamo in questo momento per Camera e Senato non garantiscono nei due rami del Parlamento maggioranze omogenee. Bisogna omogeneizzare, come ha detto il presidente Mattarella, i due sistemi di voto, e solo dopo si potrà andare al voto". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo alla settima festa dei lettori de "Il Giornale". "Che adesso Renzi dica 'andiamo a votare subito', o che Renzi dica 'voglio il Mattarellum'. Che dire? Io mi sono stufato di Renzi, mi sono stufato di questo signore. Questo signore non ha mai vinto elezioni politiche, ha vinto delle primarie taroccabili, e poi ha fatto fuori il povero Enrico Letta - ha proseguito Brunetta -. Ricordiamo che nel 2013 le elezioni le aveva vinte, per modo di dire, Bersani".