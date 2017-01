C'era una volta Renzi, flop mediatico di Matteo: ignorata la visita a Scampia

Saldi di fine stagione per il renzismo. Il pezzo pregiato della collezione, Matteo Renzi, non ha più mercato. L' ex premier ha perso il suo appeal: dal 4 dicembre ad oggi, la parabola discendente è stata velocissima. Un declino, prima politico, poi mediatico con la fuga forzata da tv e giornali, scrive il Giornale. Renzi non tira più: tweet e post dell' ex capo del governo non suscitano curiosità e attenzione da parte dei media, scrive il Giornale. I rifiuti che Renzi pare stia ricevendo per la nuova segreteria del Pd ne sarebbero la conferma. Il ministro Maurizio Martina e lo scrittore Gianrico Carofiglio pare abbiano respinto al mittente l' offerta di far parte della nuova segreteria che, comunque, dovrebbe essere annunciata sabato. Anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sarebbe pronto al passo indietro. Il fascino del rottamatore non attrae più.