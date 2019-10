Cairo dice no alla politica. Perchè se lo facesse sarebbe costretto a...

Pensa alle sue aziende, Urbano Cairo. E per questo continua a dire no a un ingresso in politica, dove molti lo vedrebbero bene come nuovo campione di un partito moderato e liberale di centrodestra.

"Con mille dipendenti - spiega al Giornale- non è una decisione che potrei prendere a cuor leggero. Probabilmente dovrei vendere tutto, ma non voglio. Il mondo dell' editoria ha il suo fascino, muove passioni. Basta pensare al ritorno di Carlo De Benedetti. Per cui non entro in politica e non è un atteggiamento tattico, legato alla tempistica. Poi certo dico anche mai dire mai. Ma solo perché è la mia filosofia di vita".