CAIRO PROSEGUE NELLA SUA ESPANSIONE EDITORIALE. AL VIA "TORINO CHANNEL"

Non ha limiti l'ambizione di Urbano Cairo, tra gli imprendori italiani più frizzanti del 2016. Dopo l'acquisizione del Corsera, la gestione de La7, e aver fatto esplodere il mercato delle testate dedicate al "gossip", adesso prova a ragionare in grande con il Toro. Il prossimo 1° febbraio insieme a Marco Durante, n.1 di LaPresse, presenterà allo stadio Olimpico, all'ombra della Mole, il nuovo progetto di canale monotematico dedicato alle gesta sportive di Belotti e compagni. Si chiamerà "Torino Channel" e si affianca ad altri prodotti similari come Juventus, Inter, AS Roma channel. Cairo però sa di poter puntare su una fanbase più calda rispetto a quella bianconera e mira nei prossimi tre anni ad avere più utenti tv dei "cugini" bianconeri, pur in presenza di bacini numerici diametralmente diversi.