Calabria: a Paolo Mieli, Nicola Gratteri e Fabio Mollo il "premio del Capo"

A Capo Vaticano, nell'ambito della manifestazione culturale "Estate a casa Berto", il 31 luglio, verra' celebrata la prima edizione de "Il premio del Capo", da una idea di Sebastiano Caffo e l'Associazione Casa Berto, curata dalla figlia del grande scrittore, Antonia Berto e da Jo Lattari e Marco Mottolese.

Il premio, un'opera orafa di grande cesello del Maestro Gerardo Sacco, vera eccellenza della Calabria, verra' quest'anno consegnato, nell'ambito di una speciale serata a casa Berto, a Paolo Mieli, Nicola Gratteri e Fabio Mollo, tutti presenti a capo Vaticano durante la consegna.

Il premio viene assegnato per l'interessamento verso i problemi -ma anche per l'individuazione delle opportunita'- del sud d'Italia. Questa la motivazione che orientera' anche in futuro la scelta dei vincitori. Nel corso della serata verranno lette le motivazioni che hanno indotto l'Associazione casa Berto e Sebastiano Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo, la societa' che produce l'Amaro del Capo -uno dei prodotti di punta nel settore beverages a livello mondiale- a premiare Mieli, Gratteri e Mollo. A consegnare il premio lo stesso Caffo e Antonia Berto.

"Estate a casa Berto" , giunta alla sua terza edizione, coniuga, nei luoghi scoperti e amati dal grande scrittore e dove scrisse uno dei capolavori del '900 letterario italiano "Il male oscuro" , letteratura, cinema e giornalismo di qualita', per una settimana di proposte di alto profilo e utilizzando gli spazi naturali di capo Vaticano come "agora'" di incontri culturali e umanistici tra personaggi di diversi settori . Da quest'anno "Estate a casa Berto" e' sostenuto dal Gruppo Caffo, che produce l'Amaro del Capo, in un ideale e quasi spontaneo fil rouge che unisce la qualita' del famoso distillato , che prende il nome dai luoghi bertiani , ad un luogo geografico tra i piu' belli e preservati d'Italia.