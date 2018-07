Calcio, Francia: la Monna Lisa in bleu è appropriazione indebita

La gaffe del Louvre: sceglie l' emblema del genio italiano per celebrare i Mondiali. Si scatena la baraonda web tra orgoglio del Belpaese ed esagerazioni campanilistiche. «Che cosa sarebbe la Francia senza gli italiani?», si chiedeva (giustamente) Francois Mitterrand. Ma nessuno, neppure lui che è stato il più italiano dei presidenti francesi, avrebbe mai potuto immaginare che prima o poi, per celebrare una vittoria della Francia, in questo caso calcistica, ai Mondiali di Russia, non venisse usato un dipinto di Jacques-Louis David per esempio «L' incoronazione di Napoleone» o l' effigie di Giovanna d' Arco travestita da Mbappé o «La libertà che guida il popolo» di Eugéne Delacroix con Didier Deschamps al posto della mitica protagonista e si sarebbe ricorso, viceversa, all' aiuto di Monna Lisa in tenuta bleu.