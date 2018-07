Calcio in tv, vietato inquadrare belle donne

«STOP alle immagini delle tifose sexy». La Fifa scende in campo e prova a lasciare il segno sul Mondiale in Russia. Con un contropiede a ridosso del Novantesimo (siamo al rush finale del torneo) che non ti aspetti. Quando mancano ormai solo le finali per chiudere questa edizione della Coppa del Mondo, il massimo organo del calcio mondiale lancia la sua campagna politically correct, chiedendo alle emittenti televisive e alle troupe di ridurre le riprese delle tifose più attraenti durante le partite, scrive il Qn. Il motivo? Sono considerate immagini sessiste. Così dopo razzismo e omofobia, rivelatisi i grandi falsi allarmi di questo torneo, ora è il fenomeno del sessismo a preoccupare la Fifa, che ha criticato le trasmissioni televisive delle partite, colpevoli di inquadrare più del dovuto le belle tifose sugli spalti.