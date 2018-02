Sport, la Cina si compra il calcio italiano

"Speravo de morì prima": lo striscione per Francesco Totti all'Olimpico

Passa in mani cinesi il controllo del gruppo audiovisivo spagnolo Mediapro, che controlla i diritti tv sul calcio spagnolo, sulla Champions League e che potrebbe agiudicarsi quelli sulla Serie A. A fare una offerta - stimata in 900 milioni di euro - sul 53,5% di Mediapro è il fondo cinese Orient Hontai Capital che - riferisce la stampa spagnola - dovrebbe acquisire le quote di proprietà dell'imprenditore Juan Abello (pari al 22,5% del totale), del gruppo messicano Televisa (19%) e del cofondatore Gerard Romy (12%). Resteranno nell'azionariato, ma anche nella gestione del gruppo, altri due fondatori Jaume Roures e Tatxo Benet, ognuno con il 12%. Anche la società britannica WPP dovrebbe confermare il proprio 22,5%.