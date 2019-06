Cambia la Rai e arriva il daytime estivo. Tutte le novità. La Rai gialloverde punta sul pluralismo e l'arricchimento dei generi. Saranno quattro i programmi di punta: Tuttochiaro, Io e Te, Unomattina e La Vita in diretta estate...

Arriva la Rai del cambiamento e arriverà oggi l'ufficializzazione del Day Time estivo. Nel 2019 si pone una scelta di campo diversa rispetto alle passate stagioni. Stavolta la Rai gialloverde parte dal principio editoriale dell’arricchimento di generi. Infatti, oltre ai due appuntamenti ormai canonici della tradizionale programmazione, ovvero UnoMattinaEstate e La vita in diretta Estate, ci saranno nuovi spazi, Tuttochiaro e Io e te, in perfetta sincronizzazione con il flusso editoriale rivolto ad un pubblico che si scompone con il passare delle ore, pur mantenendo il corpo centrale sulle caratteristiche del consolidato target di Rai1.

Si comincia con UnoMattinaEstate, contenitore variegato che spazia dalle news nazionali ed internazionali alle questioni legate all'attualità. In questo senso si pone la scelta di affidare la conduzione a Roberto Poletti, giornalista di lungo corso, proveniente da esperienze professionali svolte in un’area editoriale specifica del panorama italiano, aderente ad una fetta del Paese che ha inciso al cambio di passo della nuova gestione istituzionale. Accanto alla scelta di rete, il Tg1 ha proposto una giornalista che si è già misurata con la conduzione del programma mattutino di Rai1, Valentina Bisti, nel segno di una contrapposta continuità che può solo giovare all’inserimento del nuovo conduttore in affiancamento.

Dopo UnoMattinaEstate, Rai1 propone quest’anno un nuovo programma dal titolo più che esplicativo, Tuttochiaro. Questo nuovo appuntamento conta di mostrare ai telespettatori le soluzioni più appropriate ai problemi di tutti i giorni. Alla conduzione Monica Marangoni.

A seguire, Io e te, un nuovo programma per il day time estivo di Rai1, che trova la sua genesi nella complessità dei sentimenti, pensato per destare non solo curiosità attorno al racconto di vita vissuta, ma anche per portare il telespettatore su un terreno di riflessione - seppur dai toni leggeri - riguardante la sfera sentimentale nel senso più ampio del termine. A condurlo, Pierluigi Diaco.

E infine, La vita in diretta Estate, rotocalco quotidiano che - soprattutto nel periodo estivo - rappresenta il filo di congiunzione piu’ collaudato tra l’immaginifico televisivo e la realtà del Paese. Alla conduzione Lisa Marzoli, giornalista del Tg2 e Beppe Convertini.