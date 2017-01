Caos Consulta, non vince nessuno. Tranne Renzi alleato con Grillo!

Alla Camera un' eventuale riproposizione dell' attuale maggioranza allargata a Forza Italia avrebbe vita difficile perché si fermerebbe a quota 309 seggi, cioè a sette deputati dalla maggioranza assoluta. Paradossalmente, scrive il Giornale, avrebbe maggiori possibilità di comprare qualche transfuga la fantacoalizione «sovranista» M5S-Lega-Fdi che si attesterebbe a 301 seggi.

E al Senato? Il trio Pd-centristi-Forza Italia che si attesterebbe a 159 potrebbe superare quota 161 (ai 315 eletti vanno aggiunti i cinque senatori a vita) grazie agli stessi laticlavi di nomina presidenziale, agli eletti della Südtiroler Volkspartei oppure a qualche scheggia di centrodestra eletta a livello locale (Conservatori e Riformisti potrebbe eleggere almeno due senatori in Puglia). Il fronte populista, continua il Giornale, non avrebbe molte chance perché a quota 143 dovrebbe fare scouting (per dirla alla Bersani) di una ventina di senatori.