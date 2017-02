"Carboni riciclava" col sodale di papà Boschi

Lo storico ufficio romano di Flavio Carboni in via Ludovisi - più volte perquisito dalla Guardia di Finanza negli ultimi anni - e teatro dei due incontri con Pier Luigi Boschi, era del faccendiere in erba Valeriano Mureddu, scrive il Fatto. È uno degli elementi che emerge dalle carte della Procura di Arezzo che ha disposto l' arresto di Mureddu con l' accusa di bancarotta fraudolenta e indagato per riciclaggio Carboni. Quest'ultimo, secondo l' accusa, si adoperava per "ripulire" i soldi dell' amico Mureddu investendoli in alcune attività, fra cui l' acquisto all' asta di una villa nella Capitale. Il rapporto tra i due è un legame antico. Mureddu mesi fa al Fatto aveva definito Carboni "un padre".