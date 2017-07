Caso Consip: Cronista Rai smonta teorema anti-Woodcock

Riguardava la presunta, e non dimostrata, abitudine di Henry John Woodcock di informare autonomamente la stampa, il passaggio più delicato dell' audizione segreta di un giornalista della Rai convocato nei giorni scorsi dalla Procura Generale presso la Cassazione nell' ambito del procedimento disciplinare a carico del pm napoletano che ha avviato le indagini su Consip, scrive il Fatto.



L' audizione è avvenuta il 14 luglio e davanti al sostituto procuratore generale della Cassazione Mario Fresa il giornalista televisivo - secondo quanto risulta al Fatto - ha smentito la ricostruzione del procuratore reggente di Napoli Nunzio Fragliasso.



Secondo Fragliasso il 12 aprile, il giorno in cui si consumano le vicende oggetto del procedimento disciplinare, la firma della tv pubblica si era recata in Procura perché chiamata da Woodcock. Il giornalista Rai ha chiarito che il pm napoletano non gli passa notizie e non gli telefona per avvisarlo, e che se Fragliasso ha asserito il contrario, deve essersi trattato di un equivoco.