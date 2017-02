Caso Roma, tutte le strade portano all'Ama

http://www.affaritaliani.it/ politica/palazzo-potere/m-ama- o-non-m-ama-inchiesta-raggi- portera-alla-societa- capitolina-462169.html





IERI, a imbrogliare ancora la matassa dell' affaire Campidoglio, o forse a chiarirlo almeno in parte, si è aggiunto un fatto su cui sono accesi anche i fari della procura: un invito a cena in un locale romano alla moda, scrive il QN. A raccontare questa storia è una foto. Scattata la sera del 27 ottobre 2016 in via Vittoria Colonna, quartiere Prati. La foto del 27 ottobre suggerisce che Marra potesse fare parte del sistema di relazioni con il quale la Raggi sarebbe entrata in contatto prima di diventare sindaco. Un aspetto che i pm stanno mettendo sotto la lente: se venisse provato, farebbe vacillare la versione ufficiale degli indagati. Attraverso lo studio Sammarco, infatti, si dipanerebbe una rete che porta verso l' Ama e Franco Panzironi, ad della società che fece entrare anche il futuro assessore Paola Muraro nel grande gioco delle consulenze.