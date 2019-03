Caso Ruby, Fadil: "Ecco perchè è stata avvelenata". Clamoroso

"Imane Fadil sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro". E per questo l'hanno uccisa. Souad Sbai, 58 anni, ex deputata del Pdl e presidente dell'Associazione donne marocchine in Italia, aggiusta il tiro dopo il tweet sconcertante sulla morte per avvelenamento della modella marocchina testimone del processo Ruby contro Silvio Berlusconi. "L'hanno uccisa - assicura a Repubblica -. So che, come tante altre bellissime ragazze, frequentava molto la nostra ambasciata. È lì, nel giro dell'alta diplomazia, che devono andare a cercare". Avvelenata "con qualcosa che non è quello che è stato detto in questi giorni. Purtroppo da noi non è una novità, succede spesso".