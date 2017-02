Cassaforte vuota e carte triturate; benvenuti a casa Tulliani

Giancarlo Tulliani, dopo gli arresti dei coindagati del dicembre scorso s'è trasferito stabilmente negli Emirati Arabi, dove hanno trovato rifugio per ora tranquillo latitanti famosi, come l' ex deputato Amedeo Matacena.

Ma, racconta il corriere della sera, ciò che ha notato chi ha effettuato le perquisizione "è il sacco nero della spazzatura lasciato in bella vista, pieno di carte triturate dall' apposita macchinetta, con tanto di messaggio criptato (ma non troppo): un fiocco regalo di colore verde, immediato richiamo ai baschi verdi indossati dai finanzieri impegnati nel contrasto alla criminalità economica. Insieme alla cassaforte a muro desolatamente vuota".