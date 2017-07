Cattaneo lascia Tim e fa un pensiero su Mediaset (come anticipato da Affari)

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/tim-se-cattaneo-lascia-c-e-mediaset-490474.html

Potrebbe essere a casa Berlusconi il nuovo indirizzo di Flavio Cattaneo dopo il divorzio da Tim. Probabilmente Mediaset. Non è esclusa Fininvest.

Le voci circolano mentre ancora le pratiche di divorzio non sono ancora concluse, scrive Libero.



La rottura fra il supermanager e Vincent Bollorè (che attraverso Vivendi controlla il 24% di Tim) è stata solo annunciata. Oggi verrà definita dal comitato nomine e remunerazione che darà l' ultimo ritocco all' assegno. Subito dopo il consiglio d' amministrazione stabilirà la nuova governance. Le deleghe verranno assegnate ad un triumvirato dove ci sarà un solo italiano: il vice presidente Giuseppe Recchi.



Gli altri sono il francese Arnaud de Puyfontaine (presidente di Tim e braccio destro di Bollorè) e l' israeliano Amos Genish, considerato una rockstar dei telefoni essendo riuscito a vendere la sua creatura brasiliana Gvt a Telefonica per 4,5 miliardi.



Gli spagnoli l' hanno girata a Vivendi per 9 miliardi. I francesi hanno tenuto Genish e ora lo spediscono a Roma a gestire un bel problema. La relazione fra Tim e il governo non è certo eccellente viste le recenti polemiche. Ieri l' azienda ha gettato acqua sul fuoco spiegando che il divorzio «non è in alcun modo ascrivibile a presunti litigi con il governo, che peraltro sono stati smentiti ufficialmente anche dal ministro Calenda». In effetto il ministro ha chiuso la polemica dicendo che Cattaneo stava solo difendendo gli interessi della sua azienda.