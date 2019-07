Cattolici, scende in politica il figlio del Direttore del giornale del Papa

Nel frattempo, si muove anche il fronte cattolico. A quanto Dagospia è in grado di rivelare sta per "scendere in campo" Dante Monda. Ai più il nome non dirà quasi nulla ma si tratta del giovane figlio del direttore dell'Osservatore Romano (il quotidiano del Papa) Andrea Monda. Il suo "battesimo" politico è atteso per lunedì prossimo alle ore 15 ed il movimento politico di cui sarà alla guida si chiamerà Rete Bianca.

Si tratta, continua Dagospia, di un movimento di cattolici democratici, antisovranista e antipopulista. Un centro progressista "tra Prodi e Monti" che possa dialogare con i tanti, troppi centristi delusi che si trovano ora nel PD e in Forza Italia e che non vogliono morire salviniani o meloniani. Un movimento politico che possa dialogare anche con la Bonino piuttosto che con Pizzarotti.

A quanto si apprende l'operazione, gradita al Colle, oltretevere sarebbe ben vista da Padre Spadaro il Direttore gesuita di Civiltà Cattolica, vero grande suggeritore di Papa Francesco.