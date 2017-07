Cattolico in politica, se ci sei batti un colpo! Parola della Cei

"Non sono un politico e, del resto, la Chiesa non e' certo un partito; soprattutto, mai deve 'essere ossessionata dal potere'", ma "senza dubbio" oggi "tra molti cattolici si percepisce un bisogno, che a volte e' un'aspettativa, di una nuova rappresentanza del mondo cattolico".

Lo dice in un'intervista a Repubblica il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. "A me sembra che, nel vissuto quotidiano degli italiani, i cattolici siano estremamente presenti. La Chiesa italiana nonostante non sia piu' quella di un tempo e' ancora una Chiesa viva e radicata sul territorio", "semmai tutte queste attivita' del mondo cattolico non sono visibili nei media". Per l'Italia vede "tre grandi 'priorita' irrinunciabili': il lavoro, la famiglia e i migranti. Tre priorita' che, pero', sono unite da un unico filo comune: l'Italia.