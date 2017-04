Cavalieri di Malta, sfida al Santo Padre

Cavalieri di Malta

Un ammutinamento. Uno schiaffo. Non si era mai visto un ex Gran Maestro religioso professo tenuto all' obbedienza (oltre che alla castità e alla povertà) - disattendere tanto sfacciatamente un ordine del Papa. Il silurato Matthew Festing, costretto alle dimissioni nel gennaio scorso a causa di una crisi senza precedenti maturata all' interno dell' Ordine di Malta per problemi gestionali, ha fatto sapere al Vaticano che sabato mattina sarà ugualmente a Roma, scrive il Messaggero.

Come se niente fosse. Festing, nonostante il divieto di Papa Bergoglio, desidera prendere ugualmente parte al «conclave» per l' elezione del suo successore. La comunicazione la ha fornita il diretto interessato a monsignor Angelo Becciu, il pontiere scelto da Francesco in questa delicata fase di normalizzazione. «Nessuno mi può impedire di essere presente alle votazioni». Inutile dire come il clima a Villa Magistrale, sull' Aventino, dove ha sede il quartier generale dei cavalieri, si sia fatto subito infuocato.