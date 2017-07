Centrodestra: Alfano a Berlusconi, ripartiamo dalla Sicilia

"La Sicilia e' il luogo dove si puo' dimostrare che insieme si puo' vincere", e "si puo' vincere contemporaneamente contro Renzi e contro Grillo a differenza di quanto accaduto in Liguria. Ovvero a prescindere da Salvini". Lo afferma Angelino Alfano, ministro degli Esteri, in un colloquio con il direttore del Tempo Gian Marco Chiocci sulle prospettive del centrodestra.

"A Genova", prosegue, "Berlusconi ha dovuto dividere il successo con Salvini, anzi quasi con la prevalenza di quest'ultimo. Se vincessimo in Sicilia, invece, il leader di Forza Italia potrebbe dire che il successo e' interamente suo, non della Lega". "Attualmente io sono corteggiatissimo come non mai dalla sinistra in Sicilia", afferma, "perche' il Pd e' disperato dopo che il presidente del Senato Grasso ha rifiutato la candidatura. Cosi' hanno proposto a me e ai miei uomini di scendere in campo". Ma Alfano preferisce guardare all'altro lato dello schieramento: "Parlando con Micciche' gli ho detto che se vogliono vincere contro Grillo e contro Renzi contemporaneamente e a prescindere da Salvini, in Sicilia hanno una chance irripetibile e io sono disponibile ad aiutarli".

"Ho proposto a Micciche' di dare la presidenza a noi, cosi' potremo contare di piu'. In alternativa, se Forza Italia vuole vincere con un proprio candidato governatore che avrebbe bisogno dei nostri voti, deve darci la garanzia che a livello nazionale ci sia tolta la 'fatwa'". Alfano non pretende di giocare la partita in prima persona e si dice "pronto a sottoscrivere un progetto che contempli un'alleanza nella quale noi ritorniamo a essere parte attiva come componente centrista". A livello nazionale, prosegue, la sua area centrista di riferimento, per la quale ipotizza il nome di "Italia al Centro", avrebbe "uno spazio di mercato" tra "il 10% e il 12%". "E' uno dei motivi per cui non ho mai personalizzato piu' di tanto gli attacchi che mi ha fatto il leader di Forza Italia: mi rendo conto che lo spazio che occupo io e' molto ambito", dice.