Centrodestra, arriva il nuovo simbolo per Salvini, Meloni e Berlusconi

Il centrodestra unito è stato battezzato in piazza e, altrettanto alla luce del sole, è stato presentato il simbolo dell'unione Salvini-Meloni-Berlusconi. La creazione, scrive il Tempo, è tutta merito di Michaela Biancofiore, la deputata azzurra, nonché fedelissima del Cav. Si tratta di uno scudetto con la scritta "Squadra Italia", in bianco su fondo azzurro. Nella parte sottostante, un tricolore, in cui ad ognuna delle bande corrisponde uno dei partiti principali della coalizione: nel verde la Lega, nel bianco Forza Italia, nel rosso FDI.