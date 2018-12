Centrodestra, arriva l'addio definitivo di Salvini a Berlusconi! Spietato

"Il parlamento mercato non mi entusiasma. Non amo i cambi di casacca. Se uno cambia idea molla la poltrona per quanto mi riguarda, e sicuramente non nasce un governo da venti-trenta-quaranta persone che cambiano partito". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine di una cena elettorale della Lega a Firenze.