Centrodestra, fratelli coltelli: la Meloni all'assalto di Matteo Salvini

"La televisione ha ucciso Renzi. Sbucava a ogni ora del giorno e della notte, poi gli italiani si sono stufati". Lo dice al Fatto quotidiano la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando della popolarita' del vicepremier Matteo Salvini. Meloni respinge l'analisi secondo cui Fratelli d'Italia sarebbe un partito ormai superfluo, risucchiato dalla Lega: "La destra e' viva e vegeta: i nostri valori sono la famiglia, la patria, il sovranismo e i nomadi che devono nomadare. I rapporti di forza sono quelli che sono, ma faccio notare che in cinque anni ho portato in Parlamento cinquanta tra deputati e senatori. Partendo da zero, con le finanze equivalenti a quelle di una media campagna elettorale di un consigliere regionale. La Lega invece aveva tre regioni, una struttura, un'organizzazione, una burocrazia di tutto rispetto. Sto costruendo per le Europee un movimento che di qui a breve potrebbe essere la proposta piu' credibile per gli italiani". Per quanto riguarda le previsioni sula tenuta del governo, Meloni osserva: "La legge finanziaria indica l'orizzonte che si sono dati: l'anno prossimo. Hanno fatto i conti per il 2019, ma poi c'e' il 2020, il 2021 e...".