Centrodestra nel panico dopo la sconfitta; le mosse di Lega, Fdi e FI

C'è tensione nel centrodestra sulla questione delle candidature per le prossime elezioni regionali. In teoria tutto sarebbe già deciso - e spartito - fra le tre formazioni. Veneto e Toscana alla Lega, Puglia e Marche a Fratelli d'Italia, Campania a Forza Italia e per la Liguria la ricandidatura del governatore uscente Giovanni Toti. Peccato però che Matteo Salvini, dopo la sconfitta in Emilia Romagna voglia ora rivedere quegli accordi presi con gli alleati.