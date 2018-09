Centrodestra: ora vale il 47%. Maggioranza assoluta in Parlamento

NELLE INTENZIONI di voto i dati fondamentali espressi dagli italiani sono due: uno, che con la legge elettorale in vigore alle Politiche (per avere la maggioranza assoluta bisogna essere almeno tra il 40 e il 42% delle preferenze), il centrodestra in questo momento avrebbe addirittura il 47,4% dei voti. Ben al di sopra, scrive il Qn, della soglia che regalerebbe a Salvini & Berlusconi la maggioranza assoluta dei seggi: un risultato molto importante. Il centrodestra, in questo modo, guadagnerebbe così l' undici per cento dei consensi rispetto all' ultima tornata elettorale.