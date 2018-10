Centrodestra, parla Giorgia Meloni: "Ho perso la pazienza". Con chi ce l'ha?

Sentite cosa dichiara Giorgia Meloni sull'ipotesi di mettere in piedi una federazione di Centrodestra: "Ho perso un po' la pazienza. Io se devo dire dire che credo ancora che il futuro del centrodestra sia nei tre partiti come li abbiamo visti fino ad ora, dico no. E io stessa sto lavorando per allargare il fronte di Fratelli d’Italia perché possa arrivare a condividere il proprio percorso con tutti quelli che sono del campo del centrodestra. Un progetto più ampio con quelli che ci vogliono essere. Ho fatto un appello anche al governatore Toti, uno al governatore Musumeci, ci sono tanti sindaci e consiglieri regionali".