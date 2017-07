Centrosinistra, Pisapia: quel lupo travestito da agnello. Parte l'opa sul Pd

Si torna alle origini, al progetto che a inizio anno aveva spinto Campo progressista: un nuovo Ulivo, una coalizione di centrosinistra con l' ex sindaco di Milano come «federatore».

L'idea è quella di aspettare l' autunno, senza farsi imbrigliare in processi costituenti di nuovi partiti, restare sopra le parti e in contatto con tutti, a partire dalle ali più inquiete del Pd, da Gianni Cuperlo ad Andrea Orlando fino a Dario Franceschini, scrive la Stampa. Che confidano in lui come un leader «più capace di unire». Porsi come una «riserva del centrosinistra», potenziale leader se - come sperano i suoi - la guida di Renzi arriverà all' autunno indebolita da una probabile sconfitta alla regionali siciliane. L' obiettivo di qui ad allora è lavorare ai fianchi i vertici Pd, spingere su una legge elettorale con premio di coalizione e di impianto maggioritario.

Pisapia non ha alcun a intenzione di guidare alle politiche una lista contro il Pd; semmai vuole lanciare un' opa sul Pd e sul centrosinistra.