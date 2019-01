Cesare Battisti, chi lo ha protetto? Ecco chi rischia

Sentite cosa dice Lamberto Giannini, direttore centrale della Polizia di prevenzione: "È stata una indagine complessa, hanno collaborato moltissimo la Polizia boliviana che ha dato un contributo fondamentale, l’Interpol, la Polizia di prevenzione e la Digos di Milano". "Ci sono degli accertamenti ancora in corso sulla rete di protezione di cui ha goduto. Sui dettagli non posso al momento dilungarmi, ma da diverso tempo il personale era lì, prima in Brasile e poi in Bolivia, ha fatto anche delle attività congiunte. Anche l’Aise ha contribuito alle operazioni della cattura".