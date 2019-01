Cesare Battisti: ecco cosa hanno provato a fare a Salvini. Retroscena

Da quando è stato catturato Cesare Battisti, il Capitano leghista non ha mollato di un millimetro, spiega Dagospia in un informatissimo retroscena, ed anzi, sta facendo di tutto per oscurare gli altri, a cominciare dal Premier Conte. E gli alleati? Costretti ad inseguire, tanto da indurre i leader pentastellati Di Maio e Di Battista a lanciare in fretta e furia un'iniziativa a sorpresa, l'odierno viaggio in macchina fino a Strasburgo. Un modo per provare a togliere spazio mediatico al trionfatore del giorno, Matteo Salvini

Non hanno perso tempo nemmeno dalle parti di Palazzo Chigi, continua Dagospia, dove lo staff di Casalino ha pensato bene di "ingabbiare" il Capitano leghista con una conferenza stampa a tre insieme al Premier Conte e al Ministro della Giustizia Bonafede. Insomma, l'imperativo è marcare stretto Salvini. Niente fughe in avanti, niente uomini soli al comando, deve essere la vittoria di tutto il governo e non soltanto di qualcuno.