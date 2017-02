Chat, chat, chat! Guariniello 'Guè Pequeno' e trombette per Raineri/Minenna

Emergono, scrive la Stampa, altre conversazioni dalla chat «Quattro amici al bar» in mano ai pm che indagano sulle nomine in Campidoglio. Come quella in cui Raggi, Frongia, Romeo e Marra festeggiano le dimissioni di Carla Raineri da capo di gabinetto e di Marcello Minenna da assessore al Bilancio con faccine, cuoricini, trombette. Dalla chat emerge anche un retroscena su Raffaele Guariniello, l' ex che pm di Torino che offre la sua consulenza a Raggi sulle questioni ambientali: era stato ribattezzato dai 4 in modo poco carino, Guè Pequeno, il rapper milanese conosciuto come «Il Guercio».