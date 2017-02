Che polizza ti fò? Da Romeo polizza da 30mila euro per la Raggi

Una polizza vita da 30mila euro a favore di Virginia Raggi. L'avrebbe indicata come beneficiaria nel gennaio di un anno fa Salvatore Romeo, fedelissimo della Raggi e poi nominato segretario del sindaco, al suo promotore finanziario cambiando cosi' il beneficiario in precedenza fissato per alcune polizze vita da lui sottoscritte tempo prima. E' quanto rileva L'Espresso, ipotizzando legami economici pregressi tra Raggi e Romeo. L'Espresso aggiunge che la Procura di Roma indaga anche su altre polizze a favore di dirigenti pentastellati.