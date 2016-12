Chi oserà votare la sfiducia a Gentiloni?

Anche il Corsera conferma quanto scriviamo da settimane; stavolta per mandare a casa il governo servirà un chiaro pronunciamento di "sfiducia".

Gentiloni è un premier di transizione. E Berlusconi, per farlo durare fino al 2018, immagina di applicare lo stesso schema con cui venne imprigionato nel '95 con Dini. Allora il centrosinistra, avendo bisogno di tempo per organizzarsi, si schierò a difesa di quel gabinetto di transizione e il Cavaliere, per uscire dalla morsa, aveva solo una possibilità: votare la sfiducia. Ma poteva mai farlo con il suo ministro dell'Economia? E Renzi, scrive il Corriere della Sera, potrebbe farlo con il suo ministro degli Esteri?